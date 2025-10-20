◇フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第1戦フランス大会第2日（2025年10月18日フランス・アンジェ）女子は今季シニア転向の17歳、中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計227・08点でGP初出場優勝を果たした。フリーでは得意のトリプルアクセルの着氷が乱れながら、全体トップの149・08点をマーク。前日のショートプログラム（SP）、フリー、合計点全て自己新、今季世界最高点でそろえ、日本勢3人目のGPデビュー戦V。来