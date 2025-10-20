◇東京六大学野球・第6週第2日明大1―0早大（2025年10月19日神宮）明大が早大に連勝して開幕8連勝で勝ち点4とし、5季ぶり44度目の優勝を決めた。5回に主将・木本圭一内野手（4年）の決勝二塁打で挙げた1点を継投で守り切った。明大・大川が最後のアウトを空振り三振で取り、捕手の小島河はマウンドに突進した。応援席の大歓声の中、4連覇を狙った早大に2連勝。1―0の零封勝利で5季ぶりに王座を奪回し、選手たちが一つに