◇東京六大学野球・第6週第2日立大6―2慶大（2025年10月19日神宮）立大は山形球道外野手（4年）の3号2ランなどで慶大を破り、1勝1敗に持ち込んだ。春の3冠王・山形が有言実行の一撃を含む3安打で貢献した。逆転を許した直後の3回無死一塁から右翼席へ再逆転を決める3号2ラン。22歳の誕生日を迎えて周囲には「バースデーアーチ打つから」と公言していたという。18打数1安打の絶不調だった開幕5試合から一転、最近5試合