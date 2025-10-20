獅子舞や神楽などの民俗芸能が、山梨県内でも危機に陥っている。地域ごとに大切に受け継がれてきた伝統行事だが、高齢化による後継者不足などにより継承が危ぶまれている。県などは用具の補修費などの補助制度を拡充させることを決めたが、保存に携わる人らからは「継承が途絶えてしまう」との声が上がっている。（大野琳華）８日夜、宮原浅間神社（市川三郷町宮原）の拝殿では、にぎやかな和太鼓と笛の音色が響いていた。演