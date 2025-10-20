俳優竹内涼真（32）が、26年4月上演のミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（東京建物BrilliaHALLなど）に主演することが19日、分かった。挑むのは詐欺師の役。伝道師ジョナス・ナイチンゲールが集会のショーで見せる「奇跡」に人々は熱狂し、涙し、心を動かされていくが、それは真っ赤なうそだった。ジョナスは妹や仲間たちと奇跡を演出し、献金を集めて各地を放浪する詐欺師。バス故障で立ち寄った田舎町で女性保安官、足の不自由な