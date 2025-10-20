ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥Ö¥ë¥º¤«¤éÅÅ·â²ò¸Û¤µ¤ì¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¡¢£±£±·î£²£¸Æü¤ÎÂæÏÑÀï¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç?µßÀ¤¼ç?¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÏÂ¼¤Ï¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤Ç¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£Ç¥ê¡¼¥°¤È£Î£Â£Á¤ò¹Ô¤­Íè¤Ç¤­¤ë¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤ÆÆþÃÄ¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â½øÈ×¤Ï³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢£³ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ï±¦Â­¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥±¥¬¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿