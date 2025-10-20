ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥É¥ê¡¼¥à¡×¡Ê£±£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡¢¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë¤Ç¡¢£Á£Å£×À¤³¦¥È¥ê¥ª²¦¼Ô¤Î¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î?°ÇÍî¤Á?¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î?¥¶¡¦¥ì¥¹¥é¡¼?¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤«¤é£Á£Å£×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ»Õ¾¢¤Î?Ç³¤¨¤ëÆ®º²?¾ù¤ê¤ÎÀÖ¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤­¤¿¡£º£Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Û¥Ö¥¹¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£È