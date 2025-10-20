国民的人気グループの嵐が来春に計画しているコンサートはどのくらいの規模になるのか。嵐は１９日、デビュー日に当たる１１月３日にファンクラブ会員限定生配信「生配信だヨ嵐会２０２５」を行うと発表。活動再開後、５人そろって生配信を行うのは初めてとなる。ある芸能関係者の話。「これまでもファンクラブに対しては、歌唱動画や５人でわちゃわちゃと遊んでいる動画などを配信してきましたが、デビュー日という特別な日