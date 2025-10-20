?チョー配慮?はチーム外にも――。今季限りで１６年間のプロ生活にピリオドを打った巨人・長野久義外野手（４０）の心配りに感謝の声が上がっている。１４日に行われた引退会見には選手やスタッフら５３人が駆けつけ、仲間たちから盛大に送り出された。笑顔が絶えない会見となったが、報道陣から「好きな言葉は何か」と問われると、思わぬ答えを口にしていた。数秒間考えた末、長野は「僕は何者でもなかった大学生の頃からミズノ