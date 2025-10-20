オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１９日、来季の２００投球回を再公約した。広島からＦＡで加入した昨年１２月に掲げていたが、今季はチームトップの１６４回１／３。「２００イニングは目指したいし、目指さなきゃいけないと思っている」と前だけを見据えた。ＮＰＢでは１８年の巨人・菅野（２０２回）が最後。球団では１３年に金子（現日本ハムコーチ・２２３回１／３）が達成している。菅野は２９歳、金子も３０歳シーズ