俳優の竹内涼真が、来年４月にミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）で主演することが１９日、分かった。自身５年ぶり２作目のミュージカルで、大阪、福岡、愛知でも上演される。初舞台だった２０２１年のミュージカル「１７ＡＧＡＩＮ」で主演した竹内が、今回は詐欺師役に挑む。「『奇跡を呼ぶ男』という題名を目の前にして、これは僕がやるべきなのでは、と直感しました」とコメント。続けて