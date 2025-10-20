◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）新庄監督の采配は面白い。４回２死一塁でエンドランを仕掛けると、５回１死二、三塁では田宮がバントをファウル。１球、様子を見ると思ったが、意表を突いて２球目もスクイズのサインを出した。シーズン中に成功した“２ラン”は失敗したが、選手は「何かある」と指揮官の野球を理解している