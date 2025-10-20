広島が、今季までヤクルトの１軍投手コーチを務めた石井弘寿氏（４８）を来季の投手コーチとして招へいすることが１９日、分かった。球団幹部が明かした。１軍担当が見込まれる。今季チーム防御率３・２０はリーグ５位と苦しみ、先発陣は床田の９勝を最多に、９３年以来３２年ぶりに２ケタ勝利ゼロという屈辱に終わった。中継ぎ陣も来季から栗林が先発に転向するため、再整備が課題。９５年ドラフト４位でヤクルト入りした石井