◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）まさかの３連敗は、すべて６点差の惨敗だ。ソフトバンクが２連勝スタートでＣＳ最終Ｓ突破に王手をかけながら、崖っぷちに追い込まれた。「あしたはパ・リーグ最後の試合。今年戦った一騎打ちのチームとやりきって、勝ったら日本シリーズ、負けたら今シーズン終了。分かりやすいです。やるだ