７日に右足首を手術した広島・中村奨成外野手が１９日、患部の順調な回復ぶりを明かした。大野練習場でリハビリを始めている。来春キャンプには間に合う見通し。２０日に抜糸した後、段階を踏んでトレーニングしていくという。「さらにレベルアップできるように、ササッと治して、どんどん上げていきたい」と、意気込んだ。入団したころから痛みを抱えていた古傷で、かねて手術の機会をうかがっていた。「今年になってガッと痛