「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode6~保険の営業~より【漫画】本編を読む→「俺より年下」とわかった保険の営業マンの対応とは⁉哀愁漂うタッチの漫画でサラリーマンの日常を発信している漫画家の青木ぼんろさん(@aobonro)が、働く誰もが経験するシーンを漫画化し、多くの共感を呼んでいる。ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすこと