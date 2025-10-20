各地でクマの出没が相次いでいます。秋田、岩手、山形では、きのうクマに襲われ、3人がけがをしました。きのう午前6時ごろ、秋田県能代市の農道で、散歩をしていた78歳の女性がクマに襲われました。クマは3頭いて、このうち成獣とみられる体長およそ1メートルの1頭が女性の背中を引っかいたということです。女性は自力で歩いて帰宅したあとに病院に運ばれ、連絡を受けた親族が警察に通報しました。女性は会話が可能で、命に別状は