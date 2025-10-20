[10.19 エールディビジ第9節 ヘラクレス 0-7 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは19日に第9節を行った。日本代表FW上田綺世が所属するフェイエノールトは敵地でヘラクレスに7-0の勝利。先発出場の上田は前半でハットトリックを沈めた。代表帰りの上田が序盤から得点力を爆発させた。前半7分、上田は相手のパスミスをPA手前で拾うと、即座に右足を一閃。ゴール左ポストに当てながら、今季9点目を決めた。28分にはFWア