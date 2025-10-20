リーグ優勝決定シリーズでMVP米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。米国では10年7億ドル（約1014億円＝契約当時）の巨額契約ですら「バーゲン」という声も出ている。第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。