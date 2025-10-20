Creepy NutsのDJ松永（35歳）が、10月18日に放送されたトーク番組「考えすぎさん」（テレビ東京系）に出演。森永製菓「板チョコアイス」のこだわりの食べ方を明かしたが、佐久間宣行氏から「ドーピングじゃねぇかよ（笑）」とツッコまれた。「考えすぎさん」は、ハナコの岡部大、ファーストサマーウイカ、DJ松永、そしてプロデューサーの佐久間宣行氏が、さまざまな“雑談”をしていくトークバラエティ番組。2020年9月から不定期で