パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、19日に行われたセリエA第7節ジェノア戦で、POTM（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いた。日本代表の一員として、10月のキリンチャレンジカップ2025で南米勢との2連戦を戦った鈴木は、ブラジル代表相手の国際Aマッチ初勝利（○3−2）にも大きく貢献。代表活動終了後、パルマ・カルチョに合流し、インターナショナルマッチウィーク明けの初陣となるジェノア戦でゴールマウス