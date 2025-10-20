【7R】前回の奈良で完全Vを飾った真木寛斗は初日予選で番手の中村に差され、完全での連続Vは消えた。準決の真木は突っ張る態勢も単騎でカマす与古田後位に収まり、番手捲りを決めて快勝した。決勝も三たび中村がマーク。特班の望みがある岩辺はここまで4V。対する真木も3Vと差はない。「岩辺が連勝中だけど僕が勢いを止めます」。やる気満々の真木が好相性の中村を連れて、ロングスパートを辞さない強気な攻めを見せつける