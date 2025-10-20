アメリカのトランプ大統領はコロンビアのペトロ大統領を「違法な麻薬組織のリーダー」と呼んで批判し、コロンビアへの支援の打ち切りを表明しました。トランプ大統領は19日、自身のSNSでペトロ大統領を「コロンビア全土で麻薬の大量生産を推し進める違法組織のリーダーだ」と批判。アメリカから多額の支援を受けているにもかかわらず、麻薬生産を「止めるための措置を一切講じていない」として、コロンビアに対する補助金などの支