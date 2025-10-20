ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）が１２月１２、１３日に福岡県久留米市で開催される「東急不動産ホールディングスＷＤＳＦ世界ブレイキン選手権２０２５久留米」のスペシャルナビゲーターに就任し、大会テーマソングも担当することが１９日、分かった。同大会は日本国内で初開催となるＷＤＳＦ（世界ダンススポーツ連盟）公認の世界選手権。各国から選び抜かれたトップブレイカーたちが集まり、パリ五輪で正式種目となったブレ