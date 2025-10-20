北海道・滝川警察署は2025年10月19日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の疑いで、住所不定・自称アルバイト従業員の男（21）を逮捕しました。男は2025年6月14日午前2時すぎ、滝川市流通団地3丁目のコンビニの駐車場に、廃棄物の紙くずやたばこの吸い殻をみだりに捨てた疑いがもたれています。警察によりますと、コンビニに来店した男は、車内にあった紙くずや数十本のたばこの吸い殻、あわせて約25グラムを駐車場に捨てたと