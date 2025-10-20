◇オランダ1部フェイエノールト7―0ヘラクレス（2025年10月19日オランダ・アルメロ）フェイエノールトのFW上田綺世（27）が欧州参戦4年目にして初のハットトリックを達成し、7―0の大勝に貢献。早くもシーズン2桁得点超えとなる11得点に伸ばし、得点ランクも2位に6点差と独走。試合後にはクラブのオランダ1部5000得点を記念するユニホームなどが贈呈された。上田はブラジルに勝利するなど日本代表戦2試合で連続ゴールを