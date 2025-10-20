WEST.の神山智洋（32）が12月12、13日に福岡県久留米市で開催される世界ブレイキン選手権のスペシャルナビゲーターに就任した。大会テーマ曲も担当する。5歳でダンスを始め、グループの中でも屈指の実力者。ブレイキンが昨年のパリ五輪で競技に採用された時には大興奮で、全試合を生視聴したという。「ブレイキンの魅力や、選手の皆さまの輝きを伝えられるよう最大限に努めさせていただきます」と意気込んだ。