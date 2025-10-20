WEST．の神山智洋（32）が、「東急不動産ホールディングスWDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」（12月12、13日、福岡・久留米総合スポーツセンター久留米アリーナ）のスペシャルナビゲーターに就任し、大会テーマソングを担当することが19日、分かった。同大会は、日本国内で初開催されるWDSF（世界ダンススポーツ連盟）公認の世界選手権。パリオリンピック（五輪）で正式種目となったことを機に、より注目度が高まる「ブレイキ