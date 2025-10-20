演歌歌手・水森かおりが大阪・大阪市中央区のＰＲ大使に任命され１９日、大阪市内で行われた「中央区民まつり」に参加した。最新シングル「大阪恋しずく」の舞台になったことでＰＲ大使に任命された水森。任命式で「松田彰久区長から「２３年連続で紅白出場が決まったときには、ぜひ、中央区から生出演で歌ってほしい。ミャクミャクも連れていきます」とラブコールに、水森は「気持ちを引き締めてがんばりたい」と語った。今