ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）が「ＷＤＳＦ世界ブレイキン選手権２０２５久留米」（１２月１２、１３日）のスペシャルナビゲーターに就任することが１９日、分かった。大会テーマソングも担当し、１３日は現地・福岡で披露することになっている。５歳からダンスを始めた神山は「見よう見まねで挑戦し、失敗を重ねながらも諦めずに挑戦しつづける日々を送っていた」とブレイキンの経験も持つ。パリ五輪で新たな正式競技となり「