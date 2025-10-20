歌手の水森かおりが１９日、大阪・中央区の難波宮跡で行われた「第３７回中央区まつり」に出演し、３月にリリースした「大阪恋しずく」を歌唱した。大阪は自身がデビューした１９９５年９月２５日にテレビの生放送に出演するために訪れていた場所。そこから今年で３０周年を迎えたことから、原点回帰の意味も込めて大阪の街並みを舞台にした歌をリリースした。地元住民らがステージを囲む中で登場した水森は「すてきな舞台を