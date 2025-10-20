北海道・羽幌警察署は2025年10月19日、窃盗の疑いで苫前町に住むインドネシア国籍の男（29）を逮捕しました。男は2025年10月16日、苫前町の水産会社が管理する技能実習生の宿舎から、防犯カメラ1台（時価約1500円相当）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、宿舎に住む男の知人が別の防犯カメラの映像を確認したところ、男が宿舎に侵入してくる様子が映っていたということです。そこで被害にあった水産会社の関係者が