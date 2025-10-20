北海道・赤歌警察署は2025年10月19日、北海道赤平市でクマの目撃情報があったと発表しました。警察によりますと、赤平市豊里付近の赤平パークゴルフ場前の市道で、10月19日午後5時半前、東方向へ走るドライバーが道路を左から右に横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1.5メートルで、クマは雑木林の中に姿を消したということです。そのおよそ2時間後、約1.5キロメートルあまり離れた赤平市東文