【プレミアリーグ第8節】(アンフィールド)リバプール 1-2(前半0-1)マンチェスター・U<得点者>[リ]コーディ・ガクポ(78分)[マ]ブライアン・ムベウモ(2分)、ハリー・マグワイア(84分)<警告>[マ]アマド・ディアロ(52分)、カゼミーロ(57分)