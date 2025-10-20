【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は１９日、パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスによる停戦違反があったとして、ハマスの拠点数十か所を空爆するなどした。ＡＦＰ通信は、女性や子供ら民間人を含む少なくとも３３人が死亡したと報じた。イスラエル軍の発表によると、攻撃はガザ南部ラファや北部ベイトラヒヤなどで波状的に行われた。ラファの攻撃は、イスラエル軍が「テロリスト」の施設を解体中、対戦車ミサ