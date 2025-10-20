現地10月19日に開催されたプレミアリーグ第８節で、遠藤航が所属する王者リバプールがホームでマンチェスター・ユナイテッドと対戦した。故障離脱中の遠藤がメンバー外となったリバプールは開始早々に先制を許す。２分、ディアロのラストパスに抜け出したムベウモに右足のシュートを流し込まれた。20分には、カウンターから一気に攻め上がり、サラーのパスを受けたガクポが狙い澄ました右足のシュートを放ったが、右のポスト