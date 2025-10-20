【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演は１９日、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽を迎えた。５日間の本割で争った公演は、豊昇龍が大の里との全勝対決を制して優勝した。力士４０人が締め込み姿で勢ぞろいした閉会式では、大の里が英語で「Ｈｅｌｌｏｅｖｅｒｙｏｎｅ．Ｌｏｎｄｏｎｉｓｇｒｅａｔ．Ｔｈａｎｋｙｏｕａｎｄｓｅｅｙｏｕａｇａｉｎ．Ｇｏｏｄｂｙｅ」とあいさつ。約５４００人の観