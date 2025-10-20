[10.19 ブンデスリーガ第7節 フライブルク 2-2 フランクフルト]ブンデスリーガ第7節が19日に行われ、MF堂安律が所属する7位フランクフルトは敵地でMF鈴木唯人の8位フライブルクと2-2で引き分けた。古巣戦の堂安は右サイドハーフで先発出場し、後半28分までプレー。ベンチスタートの鈴木は後半19分に途中出場した。先手を取ったのはフライブルク。前半2分、敵陣で相手のずれた横パスをカットしたMFヨハン・マンザンビが左前方へ