C.ルメール騎手騎乗のエンブロイダリーが秋華賞を制して二冠達成（c）SANKEI それは残酷なまでに鮮烈な光景だった。 手応え十分で上がっていき、勝利を確信したであろう桜の女王と騎手が押しても叩いても伸びることなく、失速していく樫の女王――今年の秋華賞は向こう正面から第3コーナーまでの間にすでに勝負あったと言えるだろう。