◇オランダ1部フェイエノールト7―0ヘラクレス（2025年10月19日オランダ・アルメロ）フェイエノールトのFW上田綺世（27）が欧州参戦4年目の初ハットトリックで7―0の大勝に貢献した。日本代表のエースとして14日の親善試合でブラジル撃破の決勝弾を決めたストライカーが、代表戦による中断期間明けの初戦で大爆発だ。敵地のヘラクレス戦に先発すると、開始7分に相手のパスミスに反応してペナルティーアークでボールを拾