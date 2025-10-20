大みそか放送の「NHK紅白歌合戦」に、3年ぶりにSTARTO ENTERTAINMENT（スタート社）所属アーティストが出場する方向で、NHKが調整していることが19日、分かった。NHKは23年9月、旧ジャニーズ事務所創業者の性加害問題を受け、所属タレントへの新規の出演依頼を当面行わない方針を発表。同年末の紅白歌合戦への出場グループは0組となり、旧ジャニーズ事務所時代の第30回（79年）以来、44年続いた紅白出場が途切れた。昨年10月、同社