ブンデスリーガ第7節が19日に行われ、フライブルクとフランクフルトが対戦した。インターナショナルマッチウィーク明けのブンデスリーガでは、日本代表アタッカーが所属するクラブ同士の対戦が実現。前節終了時点で2勝2分2敗の勝ち点「8」を獲得するフライブルクは、今季のブンデスリーガで2連敗と苦しいスタートを切ったが、以降はヨーロッパリーグ（EL）も含めた公式戦で負けがない。対するフランクフルトは、3勝3敗の勝ち点