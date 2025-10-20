１９日午前４時半頃、茨城県茨城町長岡のアパートで「男性が刺された」と、女性から１１９番があった。住人のインドネシア国籍の男性（２７）が胸や腹を刺されており、搬送先の病院で死亡が確認された。同じ部屋にいた別のインドネシア人男性も横腹などを刺されて重傷。水戸署は住人の男性を殺害したとして、同居する同国籍の自称農業手伝いフェルゴ・ディパン容疑者（２４）を殺人の疑いで逮捕した。発表によると、死亡した