おととい（18日）、埼玉県松伏町の保育園で起きた火事で、保育園に放火しようとしたとして、この保育園に勤務する保育士の女が逮捕されました。おととい夜、埼玉県松伏町の保育園で火事があり、保育園にある1階の職員室と2階の図書室の床が焼けました。当時、保育園には職員などはおらず、けが人はいませんでした。この火事で、警察はきのう（19日）、保育園に放火しようとしたとして、この保育園に勤務する保育士の今成沙弥香容疑