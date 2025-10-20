フランス・パリのルーブル美術館に強盗が侵入し、ナポレオンの宝飾品などが盗まれました。記者「犯人はあちらにあります工事用のはしごを使って、ルーブル美術館に侵入したとみられています」フランス当局によりますと、19日午前9時半ごろ、ルーブル美術館の「アポロン・ギャラリー」に覆面をした男数人が窓を割って侵入し、宝飾品など数点を盗み出しました。けが人は出ていないということですが、事件の影響でルーブル美術館は終