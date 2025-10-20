19日、茨城県茨城町でインドネシア国籍の男性2人が刺され、1人が死亡した事件で、警察は殺人の疑いでインドネシア国籍の男を逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、インドネシア国籍のフェルゴ・ディパン容疑者です。警察などによりますと、フェルゴ容疑者は、19日午前4時半ごろ、茨城町の集合住宅でインドネシア国籍のゲラルディ・アルバート・ブディマンさんの胸などを刃物で何度も刺すなどして、殺害した疑いが持たれてい