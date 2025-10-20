【ブンデスリーガ第7節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 2-2(前半1-2)フランクフルト<得点者>[イ]デリー・シャーハント(2分)、ビンチェンツォ・グリフォ(87分)[ン]ヨナタン・ブルカルト2(18分、38分)<警告>[イ]フィリップ・ラインハート(33分)、ヨハン・マンザンビ(63分)[ン]オーレル・アメンダ(45分+1)、ラスムス・クリステンセン(61分)、ジャン・ウズン(64分)