【セリエA第7節】(ルイジ・フェッラーリス)ジェノア 0-0(前半0-0)パルマ<退場>[パ]ニアカテ・エンディアエ(42分)<警告>[ジ]ルスラン・マリノフスキー(28分)、ロレンツォ・コロンボ(70分)[パ]ニアカテ・エンディアエ2(37分、42分)、サーシャ・ブリッチギー(45分)、ナウエル・エステベス(60分)、マリアーノ・トロイロ(90分+5)