【プレミアリーグ第8節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-2(前半1-1)アストン・ビラ<得点者>[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(5分)[ア]モーガン・ロジャーズ(37分)、エミリアーノ・ブエンディア(77分)<警告>[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(22分)、ケビン・ダンソ(67分)観衆:61,291人