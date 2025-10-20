パドレスのマーティン・マルドナド捕手（39）が18日（日本時間19日）、現役引退を表明した。インスタグラムで「15年間最高の舞台でプレーできた。引退する時が来た」と明かした。11年にブルワーズでメジャーデビューしエンゼルス時代の17年にゴールドグラブ賞を受賞。エ軍では18年に1年目の大谷とバッテリーを組んだ。今季はパドレスでダルビッシュの投球も受け、6月に大谷が報復とみられる死球を受けた際もマスクをかぶって